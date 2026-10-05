Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Concierto de Camela

El dúo Camela
Archivo

Tras el éxito de su Gira 30 Aniversario, Camela regresa a los escenarios con Tour 2026, un espectáculo renovado, más potente y emocional que nunca. Con el lanzamiento de “Nunca te he olvidado”, el dúo icono de la tecno-rumba presenta un directo más visual, dinámico y festivo, manteniendo intacta la esencia que los ha convertido en un fenómeno único con más de siete millones de discos vendidos y éxitos inolvidables como “Lágrimas de Amor” o “Corazón Indomable”.

Esta gira llega a A Coruña el día 27 de noviembre, a las 21.00 horas, las entradas están disponibles en Ataquilla.

Fecha Inicioviernes, 27 de noviembre de 2026 21:00

LugarColiseum

Dirección Rúa Francisco Pérez Carballo, 2, 15008 A Coruña, España

Mapa de ubicación