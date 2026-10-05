Concierto de Camela

El dúo Camela Archivo

Tras el éxito de su Gira 30 Aniversario, Camela regresa a los escenarios con Tour 2026, un espectáculo renovado, más potente y emocional que nunca. Con el lanzamiento de “Nunca te he olvidado”, el dúo icono de la tecno-rumba presenta un directo más visual, dinámico y festivo, manteniendo intacta la esencia que los ha convertido en un fenómeno único con más de siete millones de discos vendidos y éxitos inolvidables como “Lágrimas de Amor” o “Corazón Indomable”.

Esta gira llega a A Coruña el día 27 de noviembre, a las 21.00 horas, las entradas están disponibles en Ataquilla.