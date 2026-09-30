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Agenda

Festival Modulartec

POLIFEME
Polifeme actúa el 2 de octubre en la capela de Santo Eduardo de Palavea
Cedida

El Festival Modulartec vuelve a A Coruña del 1 al 3 de octubre de 2026 con su novena edición, y esta vez el Encontro de Síntese Modular se reparte entre tres espacios de la ciudad: el Planetario de la Casa das Ciencias, la capela de Santo Eduardo de Palavea y el CEI Coruña Estudo Inmersivo en la Cidade das TIC. La cita se celebra con el apoyo del Concello y sigue con el formato itinerante que ha caracterizado al festival en sus ediciones anteriores.

El cartel se reparte por los tres días. El 1 de octubre abren Waje Martin y Oliver García. El 2 de octubre el relevo es para Polifeme, Emil Saiz, MFDR, Xoan Xil e Ivan Torres. Y el 3 de octubre cierran la programación Oh Mr. James, O Yuki Conjugate, MSB, Robert Leiner, Alain Weirgfosse, Javier Hernando y Ángel Lalinde. En total, una quincena de nombres que pasan por los tres escenarios a lo largo del fin de semana. Las entradas están disponibles en la web del festival.

Fecha Iniciojueves, 1 de octubre de 2026 21:00

Fecha Finsábado, 3 de octubre de 2026 23:59

LugarPlanetario de la Casa das Ciencias, la capela de Santo Eduardo de Palavea y el CEI Coruña Estudo Inmersivo

Dirección Lugar de Palavea Vieja, 71, 15174 A Coruña, La Coruña, España

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