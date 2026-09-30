Concierto de Rata en Mardi Gras

Dani Sabater, izquierda, y Felix Esteban, derecha forman Rata Cedida

La banda murciana Rata pasará por Galicia con la segunda parte de su gira Borrachos Tour, con dos paradas que les llevarán el viernes 2 de octubre a la sala La Fábrica de Chocolate en Vigo y el sábado 3 de octubre a la sala Mardi Gras de A Coruña. Estas dos fechas serán la única oportunidad de ver al dúo en recintos gallegos, tras su exitosa participación en el festival Osa do Mar de Burela, donde fueron una de las grandes actuaciones de la edición.

La agrupación formada por Dani Sabater y Felix Esteban viene de publicar su primer disco de larga duración, No Me Quiero Morir Nunca, una celebración a la vida ruinosa, contundente y distorsionada en el que conjugan su pop enérgico envuelto en rock desenfadado.

Con este trabajo bajo el brazo, los de Murcia afrontan un año en el que su proyecto está eclosionando de tal forma que ya formaron parte de algunos de los carteles de los festivales más importantes de la península, como pueden ser el FIB, el Mallorca Live, el Cruilla o el Cooltural entre muchos otros.

Con estasfechas, la banda eleva su gira estatal hasta las 40 fechas, reafirmando su posición como una de las bandas revelación de este 2026.