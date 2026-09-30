Concierto de Love of Lesbian

El grupo Love of Lesbian

La escena musical gallega vivirá una de sus noches más trascendentales y emotivas del año con el regreso de Love of Lesbian a A Coruña. Enmarcado dentro de su aclamada gira de despedida temporal 'El Último Verso', el grupo barcelonés desembarcará en la emblemática Sala Pelícano el viernes 16 (20.30) y el sábado 17 de octubre (21.00).

Esta comparecencia representa una ocasión irrepetible despedir a una de las bandas más determinantes del pop-rock independiente en español antes de su anunciado parón indefinido de los escenarios, proyectado para culminar a finales de 2026 tras más de un cuarto de siglo ininterrumpido de carrera artística.

Las entradas pueden conseguirse en Musikaze.io.