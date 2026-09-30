Concierto de Elliott Murphy y Oliver Durand

El cantante Elliott Murphy Cedida

El decano del rock de autor y narrativa hecha canción, el neoyorquino expatriado Elliott Murphy, regresa a los escenarios con una nueva tanda de fechas que refrendan su estatus de estandarte del rock clásico. Radicado en París desde hace más de tres décadas, el veterano músico y literato mantiene intacta la voracidad creativa inaugurada en 1973 con el álbum de debut, un «Aquashow» del que la crítica de la revista «Rolling Stone» sentenció que su autor y su obra permanecerían vigentes mientras subsistiera el rock and roll. Con más de treinta y cinco discos, trayectoria que supera el medio siglo de oficio y carrera literaria, Elliott Murphy encarna un perfil de la historia de la música popular, avalado por devotos desde Lou Reed y Tom Petty hasta Peter Buck de R.E.M. o Elvis Costello.

El compositor despliega en directo cancionero con imaginería poética y urgencia guitarrera, equilibrio que en Estados Unidos le ha granjeado fervor y en Europa estatus de culto. En esta nueva andadura por la geografía peninsular, el artista demuestra sobre las tablas por qué cada recital se transforma en experiencia visceral y literaria, respaldado por solidez y entrega en vivo.

Estará el 29 de noviembre en el Garufa Club de A Coruña, en formato dúo con Olivier Durand.

Entradas disponibles en Neverland Concerts.