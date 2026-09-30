Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Concierto António Zambujo

antonio zambujo
El artista António Zambujo

O Teatro Colón acollerá este venres 2 de outubro, ás 21.00 horas, o concerto de António Zambujo, unha das figuras máis destacadas da música portuguesa actual, que chegará á cidade para presentar en directo o seu último traballo discográfico, 'Oração ao Tempo'.

Recoñecido internacionalmente pola súa personalidade artística e pola capacidade de integrar diferentes tradicións musicais, António Zambujo consolidouse como unha das voces de referencia da cultura lusa contemporánea. O seu estilo combina o fado tradicional, o cante alentexano e as sonoridades da música brasileira, dando forma a un universo musical propio que o converteu nun dos artistas máis valorados do panorama ibérico.

O concerto da Coruña permitirá ao público descubrir os temas do seu undécimo álbum, 'Oração ao Tempo', publicado esta primavera. O traballo toma o seu nome dunha das cancións máis emblemáticas do repertorio de Caetano Veloso, coa que Zambujo protagonizou unha das colaboracións máis significativas da súa carreira. O disco reúne quince composicións, entre elas tres da súa autoría, e conta coa participación de artistas consolidados e novas voces da música lusófona.

Entradas dispoñibles en Ataquilla.com.

Fecha Inicioviernes, 2 de octubre de 2026 21:00

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, n7A, 15001 A Coruña, España

Mapa de ubicación