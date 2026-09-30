Concierto António Zambujo
O Teatro Colón acollerá este venres 2 de outubro, ás 21.00 horas, o concerto de António Zambujo, unha das figuras máis destacadas da música portuguesa actual, que chegará á cidade para presentar en directo o seu último traballo discográfico, 'Oração ao Tempo'.
Recoñecido internacionalmente pola súa personalidade artística e pola capacidade de integrar diferentes tradicións musicais, António Zambujo consolidouse como unha das voces de referencia da cultura lusa contemporánea. O seu estilo combina o fado tradicional, o cante alentexano e as sonoridades da música brasileira, dando forma a un universo musical propio que o converteu nun dos artistas máis valorados do panorama ibérico.
O concerto da Coruña permitirá ao público descubrir os temas do seu undécimo álbum, 'Oração ao Tempo', publicado esta primavera. O traballo toma o seu nome dunha das cancións máis emblemáticas do repertorio de Caetano Veloso, coa que Zambujo protagonizou unha das colaboracións máis significativas da súa carreira. O disco reúne quince composicións, entre elas tres da súa autoría, e conta coa participación de artistas consolidados e novas voces da música lusófona.
Entradas dispoñibles en Ataquilla.com.