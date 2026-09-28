Martes das Artes | Recital de piano e violín
O vindeiro martes, 29 de setembro de 2026, ás 19:30 horas, terá lugar un recital de piano e violín a cargo de Gabriel López (piano) e Javier Cedrón (violín) dentro do ciclo conmemorativo do Bicentenario do Nacemento de Marcial del Adalid (1826-1881).
Interpretarán obras de Marcial del Adalid, Scena Cantante e Sonata para Violín e Piano Op.17; e de Andrés Gaos, Sonata para Violín e Piano Op. 37.
Este concerto e o ciclo o cal pertence, están incluidos na programación dos Martes das Artes da Academia, patrocinados pola Xunta de Galicia; Deputación da Coruña; Concello da Coruña, vicepresidencia da Deputación de Lugo e a Deputación de Ourense.
Todos os actos dos Martes das Artes teñen lugar ás 19:30 horas no Salón de Actos da Real Academia Galega de Belas Artes (Praza Pintor Álvarez de Sotomayor, 1. A Coruña) con entrada libre ata completar capacidade.
Interpretarán obras de Marcial del Adalid, Scena Cantante e Sonata para Violín e Piano Op.17; e de Andrés Gaos, Sonata para Violín e Piano Op. 37.
Este concerto e o ciclo o cal pertence, están incluidos na programación dos Martes das Artes da Academia, patrocinados pola Xunta de Galicia; Deputación da Coruña; Concello da Coruña, vicepresidencia da Deputación de Lugo e a Deputación de Ourense.
Todos os actos dos Martes das Artes teñen lugar ás 19:30 horas no Salón de Actos da Real Academia Galega de Belas Artes (Praza Pintor Álvarez de Sotomayor, 1. A Coruña) con entrada libre ata completar capacidade.