Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Martes das Artes | Recital de piano e violín

Martes das Artes
Martes das Artes
Cedida

O vindeiro martes, 29 de setembro de 2026, ás 19:30 horas, terá lugar un recital de piano e violín a cargo de Gabriel López (piano) e Javier Cedrón (violín) dentro do ciclo conmemorativo do Bicentenario do Nacemento de Marcial del Adalid (1826-1881).

Interpretarán obras de Marcial del Adalid,  Scena Cantante e Sonata para Violín e Piano Op.17; e de Andrés Gaos, Sonata para Violín e Piano Op. 37.

Este concerto e o ciclo o cal pertence, están incluidos na programación dos Martes das Artes da  Academia, patrocinados pola Xunta de Galicia; Deputación da Coruña; Concello da Coruña, vicepresidencia da Deputación de Lugo e a Deputación de Ourense.

Todos os actos dos Martes das Artes teñen lugar ás 19:30 horas no Salón de Actos da Real Academia Galega de Belas Artes (Praza Pintor Álvarez de Sotomayor, 1. A Coruña) con entrada libre ata completar capacidade.

Interpretarán obras de Marcial del Adalid,  Scena Cantante e Sonata para Violín e Piano Op.17; e de Andrés Gaos, Sonata para Violín e Piano Op. 37.

Este concerto e o ciclo o cal pertence, están incluidos na programación dos Martes das Artes da  Academia, patrocinados pola Xunta de Galicia; Deputación da Coruña; Concello da Coruña, vicepresidencia da Deputación de Lugo e a Deputación de Ourense.

Todos os actos dos Martes das Artes teñen lugar ás 19:30 horas no Salón de Actos da Real Academia Galega de Belas Artes (Praza Pintor Álvarez de Sotomayor, 1. A Coruña) con entrada libre ata completar capacidade.

Fecha Iniciomartes, 29 de septiembre de 2026 19:30

LugarReal Academia Galega de Belas Artes

Dirección A Coruña, La Coruña, España

Mapa de ubicación