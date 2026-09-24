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Agenda

'Canciones de ida y vuelta' en el Sporting Club Casino 

Fachada Sporting Club Casino
Fachada Sporting Club Casino
Cedida

Este viernes 25, a las 20.00 horas, en la Sala de Cultura del Sporting Club Casino, se presenta el grupo 'Rueiros', iniciando el programa de otoño del Ciclo “Notas y Hogueras” de las HOGUERAS-27, organizado por la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan.

Cartel de presentación grupo 'Rueiros'
Cartel de presentación grupo 'Rueiros'
Cedida

Con 'Canciones de ida y vuelta' el grupo músico-vocal ortigueirés ofrecerá un concierto que representa la presentación oficial en la ciudad.

La entrada es libre hasta completar el aforo. 

Fecha Inicioviernes, 25 de septiembre de 2026 20:00

LugarSporting Club Casino

Dirección Rúa Real, 83, 15003 A Coruña, España

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