'Canciones de ida y vuelta' en el Sporting Club Casino 

Fachada Sporting Club Casino Cedida

Este viernes 25, a las 20.00 horas, en la Sala de Cultura del Sporting Club Casino, se presenta el grupo 'Rueiros', iniciando el programa de otoño del Ciclo “Notas y Hogueras” de las HOGUERAS-27, organizado por la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan.

Cartel de presentación grupo 'Rueiros' Cedida

Con 'Canciones de ida y vuelta' el grupo músico-vocal ortigueirés ofrecerá un concierto que representa la presentación oficial en la ciudad.

La entrada es libre hasta completar el aforo.