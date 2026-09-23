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Estreno mundial de 'Sonora'

aitorvazqueztorres
El compositor de la obra, Aitor Vázquez Torres

Presentación y concierto oficial del XVI Premio Internacional de Composición Musical Andrés Gaos, galardón impulsado por la Diputación de A Coruña para reconocer el talento y la creación contemporánea.

En esta edición, el premio recayó en el joven compositor Aitor Vázquez Torres por su obra 'Sonora', inspirada en la poesía de Chus Pato (Premio Nacional de Poesía). El concierto del sábado 26 de septiembre, a las 20.00 horas, incluirá el estreno mundial de la obra ganadora, junto con una selección de piezas del repertorio contemporáneo internacional.

Fecha Iniciosábado, 26 de septiembre de 2026 20:00

LugarEstudios Mans

Dirección Av. Quinta, 15190 La Coruña, España

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