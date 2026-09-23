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Agenda

Concierto Vetusta Morla

OIP
El grupo Vetusta Morla

A Coruña acollerá dous concertos consecutivos de Vetusta Morla, o venres 6 e sábado 7 de novembro de 2026 na súa esperada xira de regreso 'Gira de vuelta. Canciones de ida'.  A alta demanda de entradas para a primeira data confirmada posibilitou a celebración dunha segunda actuación.

"A Coruña volve a acoller en exclusiva en Galicia un dos grandes concertos do ano a nivel nacional, o que confirma que somos a gran potencia cultural do noroeste, con capacidade para grandes eventos musicais", indicou Inés Rey, alcaldesa da Coruña. Vetusta Morla regresará por partida dobre á cidade logo do seu histórico concerto na praia de Riazor no ano 2024, no que reuniu a máis de 50.000 persoas como cabezas de cartel do Festival Noroeste Estrella Galicia

Fecha Inicioviernes, 6 de noviembre de 2026 21:00

Fecha Finsábado, 7 de noviembre de 2026 23:59

LugarColiseum

Dirección Rúa Francisco Pérez Carballo, 2, 15008 A Coruña, España

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