Concierto de Malú, 'Quince Tour'

La cantante Malú

Tras el lanzamiento de 'Quince', el álbum más personal y emocional de toda su trayectoria, Malú anuncia 'Quince Tour', la nueva gira con la que llega a Coruña el 22 de noviembre (19.00 horas).

Después del éxito de su histórica residencia en Las Ventas de Madrid, donde reunió a miles de personas durante siete noches consecutivas con todas las entradas agotadas, la artista inicia ahora un nuevo viaje sobre los escenarios de toda España con un espectáculo diseñado para acompañar este momento vital y artístico único.

'Quince Tour' será mucho más que una gira: será la traducción en directo del universo emocional de 'Quince' , un proyecto en el que Malú se muestra más libre, fuerte, consciente y conectada consigo misma que nunca, donde se reconcilia con la niña que comenzó su carrera con apenas 15 años.

Las entradas pueden conseguirse en ataquilla.com