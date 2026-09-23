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Agenda

Concierto de la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra

El Palacio de Capitanía 
Archivo El Ideal Gallego 

Este jueves 24, a las 19.00 horas, en el patio del Palacio de Capitanía General, la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM), ofrece un concierto gratuito, con acceso libre hasta completar el aforo.

El repertorio incluirá las siguientes piezas: 'The Picador', de J.P. Sousa, 'Suite Pastorale', de S.Lancen, 'Lonxe do Mar', de H. Naval, 'Arabian Dances' de B. Balmages, 'Saxpack' de O.M. Scwarz y 'Frank Sinatra Medley' de N. Iwai.

Con estos conciertos, el Cuartel General del MAM quiere llegar al mayor número de coruñeses y visitantes para que, de esta manera, puedan conocer mejor las tradiciones y actividades militares.

Fecha Iniciojueves, 24 de septiembre de 2026 19:00

LugarPalacio de Capitanía General

Dirección Pr. da Constitución, 5, 15001 A Coruña, España

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