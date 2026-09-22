Son & Mar | 'Treboa Sonora' con The Rapants, LG1DO, entre otros

The Rapants regresa a A Coruña Patricia G. Fraga

El Ciclo de Conciertos Son y Mar se celebrará en la ciudad de A Coruña en el mes de Septiembre y Octubre, ofreciendo actuaciones con vistas directas al mar y conectando con el público a través de una propuesta diversa y transversal.

En la jornada del 3 de Octubre desde las 18.00 horas tendrá lugar una nueva cita musical en el puerto herculino. En esta ocasión será la propuesta de Treboa Sonora, festival que reunirá a artistas, DJ´s y grupos gallegos de tendencia: The Rapants, Galician Army, LG1DO, Monouliou Dop,

El precio de las entradas será desde 20 euros

Cartel de Tréboa Sonora