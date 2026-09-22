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Agenda

Son & Mar | 'Treboa Sonora' con The Rapants, LG1DO, entre otros

patricia concierto the rapants
The Rapants regresa a A Coruña
Patricia G. Fraga

El Ciclo de Conciertos Son y Mar se celebrará en la ciudad de A Coruña en el mes de Septiembre y Octubre, ofreciendo actuaciones con vistas directas al mar y conectando con el público a través de una propuesta diversa y transversal.

En la jornada del 3 de Octubre desde las 18.00 horas tendrá lugar una nueva cita musical en el puerto herculino. En esta ocasión será la propuesta de Treboa Sonora, festival que reunirá a artistas, DJ´s y grupos gallegos de tendencia: The Rapants, Galician Army, LG1DO, Monouliou Dop, 

El precio de las entradas será desde 20 euros

sondomar
Cartel de Tréboa Sonora

Fecha Iniciosábado, 3 de octubre de 2026 18:00

LugarPuerto de A Coruña

Dirección Muelle Centenario, 1, A Coruña, La Coruña, España

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