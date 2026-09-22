Son & Mar | 'Dale Flow' con Omar Montes, Kaydy Cain, entre otros

Omar Montes

El Ciclo de Conciertos Son y Mar se celebrará en la ciudad de A Coruña en el mes de Septiembre y Octubre, ofreciendo actuaciones con vistas directas al mar y conectando con el público a través de una propuesta diversa y transversal.

Bajo el nombre de Dale Flow se presenta el sábado 26 de Septiembre a las 18.00 horas la nueva propuesta musical del ciclo de conciertos. En este caso será una noche para la música urbana con el atractivo de Omar Montes como cabeza de cartel con su estilo de flamenco urbano y regaetton. Al cartel también se le suman Kaydy Cain, Danny Romero, 8belial y Wolfine y los DJ´s Borja Solla, Robinson Ramos, La Eterna y Male.

El precio de las entradas será desde 22 euros.