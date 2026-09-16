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Agenda

IX Festival Rockaroleiros

Los Rebeldes
Los Rebeldes
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Os días 19 e 20 de setembro celebrarase na Praza de Esther Pita, en Santa Cruz, o IX Festival Rockaroleiros, organizado polo Concello de Oleiros e a Asociación Músicoleiros.

Ás 20:00 horas do sábado comezará a edición deste ano coa actuación do grupo Gran Sol, para dar paso a continuación ás bandas Scarecröw e The Black Age, esta última, gañadora da batalla de bandas organizada pola Asociación Musicoleiros. Esta primeira xornada rematará co concerto ás 23:30 horas do grupo Los Rebeldes.

O domingo 20 será o día das bandas locais, que terán o seu espazo na sesión vermú que se celebrará entre as 13:00 e as 14:30 horas, para continuar pola tarde, de 16:00 a 20:00 horas.

Esta edición do festival de rock contará ao igual que nas edición anteriores, cun mercado instalado na propia Praza de Esther Pita.

Fecha Iniciosábado, 19 de septiembre de 2026 20:00

Fecha Findomingo, 20 de septiembre de 2026 02:00

LugarPlaza Esther Pita

Dirección Oleiros, La Coruña, España

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