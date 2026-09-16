El Black Heritage Choir durante una actuación Paco Manzano

El espectáculo Grandes del Gospel se puede considerar ya un clásico de la ciudad en las fechas navideñas. Este año, además, extenderá sus propuestas hasta Vigo.

The Black Heritage Choir ofrecerá el show ‘The soul gospel’ el 17 de diciembre en el Palacio de la Ópera, en ambos casos a las 20.30.

Las entradas se pondrán a la venta se podrán adquirir en la taquilla de la plaza de Ourense y en la plataforma de venta online Ataquilla.com, por precios entre 25 y 35 euros.