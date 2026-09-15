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Agenda

Concierto de Melendi

Melendi coliseum 2022 @ pedro puig
Melendi en un concierto en el Coliseum en el 2022
Pedro Puig

El cantante asturiano Melendi, presentará su nuevo disco titulado 'Pop Rock' con una gran gira por todo el país que incluirá tres conciertos en el Coliseum de A Coruña los días 12, 13 y 14 de noviembre. Este nuevo trabajo llega cinco años después de su último álbum de estudio 'Likes y Cicatrices', siendo su exitosa gira '20 Años' el motivo de este tiempo sin música nueva por parte de Melendi.

'Pop Rock' es un disco en el que regresa a los sonidos que formaron parte de los comienzos de su carrera y que el propio artista define como "un trabajo muy bonito en el fondo y en la forma".

Las entradas ya están disponibles en Ataquilla.com.

Fecha Iniciojueves, 12 de noviembre de 2026 21:00

Fecha Finsábado, 14 de noviembre de 2026 21:00

LugarColiseum

Dirección Rúa Francisco Pérez Carballo, 2, 15008 A Coruña, España

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