Concierto de la Orquesta de Cámara de Colonia

Orquesta de Cámara de Colonia

Ya sea en los recónditos pueblos australianos, los fiordos noruegos o la ciudad cosmopolita de Berlín, la Filarmónica de Cámara de Colonia se ha puesto como meta hacer sonar la música clásica en todo el mundo.

Para esta temporada el calendario de conciertos de la F.d.C ya está completo. Unos 150 conciertos se darán en Alemania y en más de 200 localidades internacionales, los fans del F.d.C ya están al la espera de nuevos encuentros musicales con nuestros talentos de excepción.

La F.d.C. fue fundada en el 2003 en Colonia - ciudad famosa internacionalmente por su conservatorio y sus profesores de música. Aquí en las clases magistrales de los profesores Viktor Tretjakov, Maria Kliegel, Robert Winn, Frans Helmerson, Zakhar Bron, Ralph Manno la F.D.C recluta constantemente sus talentos.

Ya son más de 100 músicos que actúan en diversas formaciones de la F.d.C. Tras una minuciosa selección se componen los numerosos conjuntos, desde la orquesta de cámara hasta la orquesta sinfónica. Y tras intensivos ensayos comienzan las giras y la aventura musical.

Además, idearon con Mercedes - Benz - Center una nueva serie de conciertos. Para esta ocasión convertiremos el fastuoso edificio del Mercedes - Center en un palacio de la música clásica. Los primeros conciertos de esta serie ya tuvieron lugar en la primavera de 2010.

Ahora en 2026 llegan a A Coruña para ofrecer, el 8 de octubre, un concierto en el Fórum Metropolitano de A Coruña, a las 20.30 horas.

La Filarmónica de Cámara tiene como divisa que su repertorio se componga de las más selectas obras. El especial atractivo de su programa consiste en la combinación de obras populares con otras menos conocidas de diversas épocas musicales. Así actúan grandes maestros de la música como Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Vivaldi en diálogo con obras desde Sergei Prokofieff hasta el rey del tango, Astor Piazolla.

Esta mezcla promete una diversidad al más alto nivel. Las entradas ya están disponibles en Ataquilla.com.