Montse Nieto, una de las participantes en el Neón Meiga Fest Cedida

El viernes 18 de septiembre a las 22:00 horas, la sala Mardi Gras trae el Neón Meiga Fest, un triple cartel inédito para los amantes del synth/darkwave & goth.

Desde Madrid MONTSE TORRES nos trae su pasión por el sci-fi, por los sonidos synthwave. Sintonías futuristas a la vez que nostálgicas en las que se mezclan a la perfección sintes y guitarras, lo digital y lo analógico. Ha colaborado con artistas como Neon Shards o Lex Lüger... Forma parte de Electric Synthicate, un colectivo enfocado a esa vertiente retrofuturista y fans del sonido Synthwave. Es la primera vez que visita tierras gallegas.

Desde New York vía Costa da Morte llega Vero Faye Kitsuné CZARINA, artista americana de origen filipino que nos entrega una electrónica en la que mezcla el rock, el synthpop, el goth, la épica, el misticismo, lo barroco… todo ello rodeado de una imagen supercuidada, impactante. “La música de CZARINA es a partes iguales etérea, expansiva y evocadora: un viaje inmersivo a reinos de asombro e introspección” (la web Synthpop Fanatic dixit) Un todo en el que música, imagen y misticismo se unen bajo el nombre de CZARINA.

EME-SX, uno de los pocos representantes gallegos del sonido synthwave con sus ambientes cyberpunks, darkwave, melodías synth, industriales, y por qué no, synth-pop. EME-SX también forma parte del colectivo ELECTRIC SYNTHICATE y ya se ha pasado por festivales como FICH, Fanzine Fest, Lusco e Fusco, además de ciclos como Negro Saturno y compartiendo cartel con bandas como Nocturna, Matar Xente, Sacred Skin, Nüca o Fotocopia.

Las entradas ya a la venta en Woutick por 10 euros y 12 euros.