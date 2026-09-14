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Agenda

II edición del ciclo Tándem

Mercedes Peón emocionó a los coruñeses en el segundo día de 'Noites de María Pita', con un recital con el folclore gallego por bandera
Mercedes Peón emocionó a los coruñeses en el segundo día de 'Noites de María Pita', con un recital con el folclore gallego por bandera
German Barreiros

Tras la buena acogida de la primera edición, el ciclo musical Tándem regresará el próximo mes de octubre al teatro Colón con un cartel que mezclará artistas gallegos, catalanes, vascos e incluso portugueses, entremezclando lenguas, tradiciones y formas de entender la creación contemporánea.

Así, formarán parte de esta segunda edición artistas como Niño de Elche, Mercedes Peón, Chicharrón, Clara Peya, Gallecia Ensemble Barroco, Sara Zozaya, A Pedreira y Beautify Junkyards. Los conciertos se celebrará los días 3, 4, 18 y 25 de octubre en el Colón.

Esta es la programación completa del ciclo Tándem:

  • 3 de octubre - Niño de Elche + Gallaecia Ensemble Barroco
  • 4 de octubre - Chicharrón + Sara Zozaya
  • 18 de octubre - Mercedes Peón + Clara Peya
  • 25 de octubre - A Pedreira + Beautify Junkyards

Fecha Iniciosábado, 3 de octubre de 2026 20:00

Fecha Findomingo, 25 de octubre de 2026 00:00

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, n7A, 15001 A Coruña, España

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