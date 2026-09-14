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II edición del ciclo Tándem
Tras la buena acogida de la primera edición, el ciclo musical Tándem regresará el próximo mes de octubre al teatro Colón con un cartel que mezclará artistas gallegos, catalanes, vascos e incluso portugueses, entremezclando lenguas, tradiciones y formas de entender la creación contemporánea.
Así, formarán parte de esta segunda edición artistas como Niño de Elche, Mercedes Peón, Chicharrón, Clara Peya, Gallecia Ensemble Barroco, Sara Zozaya, A Pedreira y Beautify Junkyards. Los conciertos se celebrará los días 3, 4, 18 y 25 de octubre en el Colón.
Esta es la programación completa del ciclo Tándem:
- 3 de octubre - Niño de Elche + Gallaecia Ensemble Barroco
- 4 de octubre - Chicharrón + Sara Zozaya
- 18 de octubre - Mercedes Peón + Clara Peya
- 25 de octubre - A Pedreira + Beautify Junkyards