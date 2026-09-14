II edición del ciclo Tándem

Mercedes Peón emocionó a los coruñeses en el segundo día de 'Noites de María Pita', con un recital con el folclore gallego por bandera German Barreiros

Tras la buena acogida de la primera edición, el ciclo musical Tándem regresará el próximo mes de octubre al teatro Colón con un cartel que mezclará artistas gallegos, catalanes, vascos e incluso portugueses, entremezclando lenguas, tradiciones y formas de entender la creación contemporánea.

Así, formarán parte de esta segunda edición artistas como Niño de Elche, Mercedes Peón, Chicharrón, Clara Peya, Gallecia Ensemble Barroco, Sara Zozaya, A Pedreira y Beautify Junkyards. Los conciertos se celebrará los días 3, 4, 18 y 25 de octubre en el Colón.

Esta es la programación completa del ciclo Tándem:

3 de octubre - Niño de Elche + Gallaecia Ensemble Barroco

4 de octubre - Chicharrón + Sara Zozaya

18 de octubre - Mercedes Peón + Clara Peya

25 de octubre - A Pedreira + Beautify Junkyards