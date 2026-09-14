Clover en concierto

Clover Cedida

Segunda visita a Mardi Gras de Kate Clover, el miércoles 16 de septiembre a las 21:30 horas.

Criada en los círculos alternativos del skate y el surf, Clover siempre se sintió atraída por la singularidad de la contracultura de Los Ángeles, la ciudad que la vio crecer.

Fue en un libro que poseía su hermano, “Fuck You Heroes”, del fotógrafo Glen E. Friedman, donde Clover se vio reflejada por primera vez, plasmada en la energía e intensidad de sus imágenes punk-rock. “Todavía no entendía nada de aquello”, explica. “Me atraía la rebeldía que sentía y que compartía con los sujetos de su obra”.

Las entradas ya a la venta en entradium.com a 19 euros y a 22 euros en taquilla.