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Batalla Bandas XXVIII Concurso CUAC FM

Solzimer
Solzimer
Cedida

SOLZIMER (Málaga) y VLACK CARMEN (Barcelona) protagonizan las batallas de bandas del XXVIII Concurso Cuac FM en la Sala Mardi Gras el 19 de septiembre a las 22:30.

A Radio comunitaria da Coruña sigue con su labor de apoyo a las bandas emergentes con su concurso que llega en 2026 a la edición número 28.

La Batalla de Bandas decide el primer y segundo puesto global, después de que en el Festival Noroeste actuasen dos bandas ganadoras a nivel gallego.

En esta ocasión las bandas que se disputarán el primer premio, dotado con 1000 euros y el segundo con 900, viajarán desde muy lejos hasta A Coruña para realizar sus actuaciones y que el jurado valore su directo. Serán Solzimer desde Málaga y Vlack Carmen desde Barcelona. Ambas formadas en 2023 y con vocalistas femeninas, definen su estilo como Rock Alternativo. La entrada es gratuita gracias a la colaboración del área de Cultura de la Diputación de A Coruña con el concurso.

La entrada es libre y gratuita.

Fecha Iniciosábado, 19 de septiembre de 2026 22:30

LugarSala Mardi Gras

Dirección Tr.ª la Torre, 8, 15002 A Coruña, La Coruña, España

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