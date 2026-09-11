Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Concierto de Fito & Fitipaldis

Fito y Fitipaldis
Fito & Fitipaldis en un concierto en A Coruña 
Javier Albores

Después de completar una de las giras más multitudinarias de su carrera, Fito & Fitipaldis regresan a los escenarios con 'Aullidos Tour. Teatros y Auditorios', una gira que llevará a la banda a un formato más cercano, en el que el público podrá disfrutar de algunas canciones de su último disco, 'El monte de los aullidos', y de los clásicos de su repertorio, interpretados con un matiz diferente.

Para esta gira, Fito Cabrales mantiene la formación que ha acompañado en el Aullidos Tour: Carlos Raya, Javier Alzola, “Boli” Climent, “Coki” Giménez, Jorge Arribas y Diego Galaz. Juntos recorrerán, entre octubre de 2026 y mayo de 2027, algunos de los teatros y auditorios del país.

Una oportunidad para disfrutar de Fito & Fitipaldis en un formato muy especial. Las entradas pueden comprarse en Ataquilla.

Fecha Iniciosábado, 31 de octubre de 2026 21:00

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Gta. de América, A Coruña, 15004 La Coruña, España

Mapa de ubicación