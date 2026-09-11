Fito & Fitipaldis en un concierto en A Coruña Javier Albores

Después de completar una de las giras más multitudinarias de su carrera, Fito & Fitipaldis regresan a los escenarios con 'Aullidos Tour. Teatros y Auditorios', una gira que llevará a la banda a un formato más cercano, en el que el público podrá disfrutar de algunas canciones de su último disco, 'El monte de los aullidos', y de los clásicos de su repertorio, interpretados con un matiz diferente.

Para esta gira, Fito Cabrales mantiene la formación que ha acompañado en el Aullidos Tour: Carlos Raya, Javier Alzola, “Boli” Climent, “Coki” Giménez, Jorge Arribas y Diego Galaz. Juntos recorrerán, entre octubre de 2026 y mayo de 2027, algunos de los teatros y auditorios del país.

Una oportunidad para disfrutar de Fito & Fitipaldis en un formato muy especial. Las entradas pueden comprarse en Ataquilla.