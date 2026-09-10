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Agenda

Concierto Tanxugueiras

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El grupo Tanxugueiras
Tanxugueiras

Tanxugueiras presenta 'O Cuarto Tour', la nueva gira con la que traen su último álbum, 'O Cuarto', a los escenarios y con la que celebran sus 10 años de carrera.

Un espectáculo único, especial y lleno de energía, donde la emoción, la fuerza y la conexión con el público convierten cada concierto en una experiencia inolvidable.

Con este álbum y esta gira, elevan todo su universo creativo y se posicionan como referentes absolutas.

Las entradas ya están disponibles en Ataquilla.

Fecha Iniciosábado, 17 de octubre de 2026 21:00

LugarColiseum

Dirección Rúa Francisco Pérez Carballo, 2, 15008 A Coruña, España

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