Concierto Tanxugueiras

El grupo Tanxugueiras Tanxugueiras

Tanxugueiras presenta 'O Cuarto Tour', la nueva gira con la que traen su último álbum, 'O Cuarto', a los escenarios y con la que celebran sus 10 años de carrera.

Un espectáculo único, especial y lleno de energía, donde la emoción, la fuerza y la conexión con el público convierten cada concierto en una experiencia inolvidable.

Con este álbum y esta gira, elevan todo su universo creativo y se posicionan como referentes absolutas.

Las entradas ya están disponibles en Ataquilla.