Concierto de Antonio Orozco German Barreiros

Antonio Orozco vuelve a A Coruña para presentar 'La gira de tu vida', un nuevo capítulo en su carrera que nace del vínculo tan fuerte que ha construido con su público durante el último año.

La cita será el 3 de octubre de 2026 en el Coliseum de A Coruña, donde ofrecerá un directo muy especial en el que el gran protagonista será el público. Este nuevo proyecto es la evolución natural de 'La gira de mi vida', con la que agotó más de 250.000 entradas en 2025 y conquistó cada ciudad que visitó.

Ahora, Orozco transforma ese concepto para convertir cada concierto en una experiencia compartida que celebra las emociones, vivencias e historias que lo han acompañado a lo largo de sus 25 años de trayectoria.

Con más de 1,5 millones de discos vendidos, un Disco de Diamante, nueve Discos de Platino, un Premio Ondas, una nominación a los Latin Grammy, y más de 3.000 conciertos en España, Europa y Latinoamérica, Antonio Orozco se ha consolidado como una de las voces más queridas y respetadas de la música en español. 'La gira de tu vida' promete un reencuentro lleno de emoción en A Coruña, un espectáculo donde cada persona podrá reconocerse, conectar y encontrar su propio momento dentro del concierto.

El concierto comienza las 21.00 horas pero las puertas se abren a las 19.30 horas. Las entradas ya están disponibles en Emotonial Events.