Concierto Andrés Suárez

El cantante Andrés Suárez Archivo

Andrés Suárez ha titulado su décimo álbum con una palabra cargada de simbolismo y belleza: Lúa.

En este caso, se trata de una luna negra que representa la larga travesía emocional que realizó desde la oscuridad hasta encontrar la luz. Este trabajo nació de un momento doloroso de su vida y, al mismo tiempo, de un proceso de sanación con el que logró renacer, como cuando brotan las flores de la jacaranda en México con la llegada de la primavera.

Llegó el cambio de luna, el amor, un nuevo comienzo. De todo ello construye el que, seguramente, sea el trabajo más rico de su carrera: a caballo entre el músico de ayer, el de hoy y el que mira al futuro con la ilusión recién encendida.

Lúa narra ese viaje del desamor al amor y cobra aún más sentido cuando se escucha de principio a fin, como quien lee un libro, recorriendo una historia llena de contrastes emocionales y musicales. Comienza con el corazón en mil pedazos y termina con el corazón latiendo de nuevo. Con el objetivo de enfatizar cada estado, juega con la paleta sonora y la instrumentación.

Está presente ese sonido de banda, influencias latinoamericanas, aunque también hay un regreso a su pasado sonoro, con temas que ponen el peso en su vieja guitarra, en la madera, y se alejan de cualquier programación electrónica. Aquí hay canción de autor, baladas, pop-rock e incluso una bachata -una novedad en su discografía-.

Su voz, con la que juega más que nunca, parece llorar en algunos momentos: se quiebra, duele. Las siguientes nacen de un enamoramiento inesperado en México, país que se ha convertido en un pilar esencial para él. Destilan amor, erotismo, esperanza, respeto o fiesta. Su canto se dulcifica y celebra, lleno de luz.

En este disco, como suele ser habitual en su trayectoria, son importantes los viajes que alimentan su pluma. Las referencias geográficas enmarcan las historias: de Galicia a Cabo de Gata (Almería) o México. En esta ocasión, cobran una fuerza especial los aeropuertos, donde sucede algo tan antagónico y profundo como un reencuentro o una despedida, y que el músico gallego convierte en canción.

En total, doce temas conforman el álbum, y muchas otras canciones -fruto de un momento de inspiración especialmente fértil - aguardan en la maleta para futuros viajes.

La Lúa de Andrés Suárez atraviesa la noche más larga y, al otro lado, encuentra el amanecer. Una luna que, como la de Federico García Lorca, no solo alumbra: también vigila, inspira y sangra. Este disco es un espejo en el que todos, de algún modo, nos vemos reflejados.

Sus canciones nos recuerdan que la lúa negra no dura para siempre y que volverá a florecer, como cada primavera, la flor de la jacaranda

Las entradas están disponibles en Ataquilla.