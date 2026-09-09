XXI Ciclo de Coros Galegos | Música tradicional

La presentación del ciclo Concello de A Coruña

Este evento, que ya se ha convertido en una de las citas de referencia de la programación cultural otoñal de la ciudad de A Coruña trae varias jornadas alrededor de la música, el teatro y la cultura tradicional gallega. La programación de desarrollará entre los meses de septiembre y octubre en diferentes espacios de la ciudad como el Teatro Rosalía de Castro, el Circo de Artesáns y la Fundación Luís Seoane.

En esta edición, el ciclo propondrá un recorrido por la memoria colectiva y el patrimonio cultural a través de tres grandes ejes temáticos: la obra de Castelao, las manifestaciones tradicionales de la montaña lucense y el legado de la recopiladora Alejandra Murguía de Castro.

La programación arrancará el 26 de septiembre con la representación de 'A Tía Lambida', de Eduardo Blanco Amor, a cargo del Cuadro de Teatro Cántigas da Terra en el Circo de Artesáns. Al día siguiente, el Teatro Rosalía acogerá una de las grandes propuestas de esta edición con la representación de 'Os vellos non deben namorarse', de Castelao, coincidiendo con el 85 aniversario de su estreno en Uruguay.

La segunda jornada, prevista para los días 17 y 18 de octubre, estará dedicada a la cultura tradicional de la montaña lucense. El programa incluirá un obradoiro de pandeira en el Circo de los Artesáns impartido por Felisa Segade, una palestra sobre la trompa gallega a cargo de Javier María Rodríguez y Ramón Almuiña.

También un concierto en el Rosalía con las agrupaciones Cántigas e Frores, de Lugo, y Cántigas da Terra, que interpretarán repertorios vinculados a la tradición musical de los Ancares y de A Fonsagrada.

La tercera y última de las jornadas se centrará en la figura de Alejandra Murguía de Castro, pionera en la recogida y conservación de la música tradicional galega. El programa incluye una conferencia de Xavier Groba, el recital musicado 'Poemas no peito' de Luís Correa 'O Caruncho', en la Fundación Luís Seone y un gran concierto final en el Teatro Rosalía con la participación de Retranqueiros de Ames y de todo el elenco artístico de Cántigas de Terra, que rendirá homenaje al legado de la investigadora.