Concierto Julio Iglesias Jr.

Julio Iglesias Jr. da voz a los grandes clásicos de su padre

Julio Iglesias Jr. da voz a los grandes clásicos de su padre en un espectáculo lleno de energía, elegancia y emoción. El concierto es el día 25 de octubre a las 19.00 horas.

Julio Iglesias Experience es mucho más que un concierto: es la única oportunidad de vivir, sentir y escuchar las grandes canciones del gran Julio Iglesias, nuestro artista más internacional.

Julio Iglesias Jr. interpreta con pasión los éxitos que han acompañado millones de historias en todo el mundo, recreando la atmósfera de glamour y sofisticación que convirtió a Julio Iglesias en un símbolo universal de la música romántica.

Las entradas están a la venta Ataquilla.