Concierto de Silvio Rodríguez

El cantautor cubano, Silvio Rodríguez Archivo

Silvio Rodríguez vuelve a España. El cantautor cubano, referente de La Nueva Trova y compositor de himnos generacionales como 'Ojalá', 'Canción del elegido', 'La maza' o 'La era' está pariendo un corazón, hará parada, en un único concierto en Galicia, en el Coliseum de A Coruña el sábado 19 de septiembre, a las 21.00 horas.

Acompañado de Niurka González, Rachid López y el resto de sus colaboradores habituales. Un repertorio compuesto por sus grandes clásicos, canciones nuevas y la sensación de estar en uno de esos conciertos que no se olvidan fácilmente.

Las entradas ya están agotadas.