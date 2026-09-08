Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Concierto de Silvio Rodríguez

El cantautor cubano, Silvio Rodríguez
Archivo

Silvio Rodríguez vuelve a España. El cantautor cubano, referente de La Nueva Trova y compositor de himnos generacionales como 'Ojalá', 'Canción del elegido', 'La maza' o 'La era' está pariendo un corazón, hará parada, en un único concierto en Galicia, en el Coliseum de A Coruña el sábado 19 de septiembre, a las 21.00 horas.

Acompañado de Niurka González, Rachid López y el resto de sus colaboradores habituales. Un repertorio compuesto por sus grandes clásicos, canciones nuevas y la sensación de estar en uno de esos conciertos que no se olvidan fácilmente.

Las entradas ya están agotadas.

Fecha Iniciosábado, 19 de septiembre de 2026 21:00

LugarColiseum

Dirección Rúa Francisco Pérez Carballo, 2, 15008 A Coruña, España

Mapa de ubicación