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Agenda

Jenůfa de Leoš Janáček en el Palacio de la Ópera

Jenufa
La obra estrena nueva producción en A Coruña
Lyric Ópera

La Asociación de Amigos de la Ópera comenzará la temporada con el estreno en Galicia de Jenůfa los días 17 y 19 de septiembre en el Palacio de la Ópera, a las 19 horas. La obra de Leoš Janáček se podrá ver con una nueva producción de Amigos de la Ópera de A Coruña en coproducción con Ópera Garage Producciones y firmada por Emiliano Suárez.

Más de 200 profesionales trabajarán para recrear la ópera que pone a la mujer en el centro de la historia, donde la lucha y el perdón son protagonistas sobre una escena que localizará la historia en la América de los años 50. Lo harán con dirección musical a cargo del director principal invitado de la Temporada Lírica: José Miguel Pérez-Sierra.

Vanessa Goikoetxea y Eliska Weissová interpretarán a Jenůfa y Kostelnicke. Los tenores Alejandro Roy y Joan Lainez a Laca Klemen y Steva. Regresa a la Temporada la mezzosoprano Marianne Cornetti como Starenka. El rol de capataz será interpretado por el barítono coruñés Gabriel Alonso. El bajo barítono Javier Agudo será el alcalde y la mezzosoprano coruñesa Andrea Varela debuta en una ópera de la temporada con el doble rol de mujer del alcalde y tía.

Las sopranos Belén Vaquero y Ruth González serán Karolka y pastora y Jano y Barena respectivamente. Todo ello acompañado por el coro Gaos dirigido por Fernando Briones y la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com

Fecha Iniciojueves, 17 de septiembre de 2026 19:00

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Gta. de América, A Coruña, 15004 La Coruña, España

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