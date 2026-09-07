Concierto de Sílvia Pérez

La cantante y compositora Sílvia Pérez Cedida

Solo en lo que llevamos del año 2026, la cantante y compositora Sílvia Pérez, ha ganado su segundo Premio Goya a la mejor canción original, esta vez junto a Alba Flores por la canción “Flores para Antonio”.

Ha cumplido uno de sus sueños presentando un concierto creado especialmente para la ocasión en el mítico Olympia parisino (colgando el cartel de “no hay entradas”); y ha presentado disco de nuevas composiciones, Oral_Abisal (Sony Music Spain, 2026), girándolo extensamente en más de cuarenta fechas en un tour que culminará en agosto y septiembre de 2026 en Latinoamérica: Brasil, Cuba, Argentina, Chila, República Dominica y México, que serán testigos de unas de las propuestas escénicas y musicales de la artista catalana hasta la fecha.

La amplitud de registros de Sílvia Pérez llega también a su expresión más desnuda y cruda: sola, acompañada sencillamente de su voz y su guitarra.

El día 1 de octubre en A Coruña, a las 20.30 horas se dará una de las raras oportunidades de disfrutar a la artista catalana en este formato.

Si todos los conciertos de Sílvia son capaces de generar una conexión única con su audiencia, tal vez sean estos en formato sola los que lleguen a un nivel de complicidad y cercanía todavía mayor de los habituales en la artista catalana.

Como una foto tirada en blanco y negro y en analógico. Como una película clásica. Como una ocasión irrepetible. Un repertorio pensado especialmente para cada ciudad. Una combinación de sus canciones nuevas propias y ajenas, de sus clásicos de siempre propios y ajenos. Una sorpresa del todo inesperada. Tu canción favorita y otra recién descubierta. Y así hasta el infinito.

Las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com.