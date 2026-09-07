Concierto de Malasömbra y Rebeca Salgado

Un concierto de la banda Sala Mardi Gras

El próximo sábado 12 de septiembre, la Sala Mardi Gras se convertirá en el epicentro del mejor heavy metal clásico. La emblemática banda coruñesa Malasömbra regresa a los escenarios de su ciudad natal para ofrecer un concierto único y antológico en el que repasarán los grandes éxitos de toda su trayectoria.

Para esta cita tan especial, el quinteto integrado por Manuel (voz), Juan (guitarra), Luis (guitarra), Carlos (bajo) y Rubén (batería) no estará solo. La banda contará sobre el escenario con el arrope y el talento de Rebeca Salgado a la flauta travesera, una colaboración exclusiva que aportará nuevos e interesantes matices a la potencia de su directo.

El repertorio de la noche estará diseñado para los seguidores más fieles, recorriendo de principio a fin su rica historia musical. Los asistentes podrán vibrar en directo con los temas de sus primeras maquetas y de todos sus trabajos de estudio, incluyendo composiciones de:

Malasömbra (primera maqueta), Hombre sin fe, Círculo Mágico, Pienso en ti, El Ocaso de los dioses, Nada que perder (su último lanzamiento)

Con tres décadas de experiencia y tras haber compartido cartel con leyendas como Barón Rojo, Los Suaves u Obús, Malasömbra promete una velada de metal tradicional y letras cuidadas en un formato tan íntimo y eléctrico como el que ofrece la Sala Mardi Gras.

Las entradas cuestan 10 euros.