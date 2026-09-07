Concierto de Malasömbra y Rebeca Salgado
El próximo sábado 12 de septiembre, la Sala Mardi Gras se convertirá en el epicentro del mejor heavy metal clásico. La emblemática banda coruñesa Malasömbra regresa a los escenarios de su ciudad natal para ofrecer un concierto único y antológico en el que repasarán los grandes éxitos de toda su trayectoria.
Para esta cita tan especial, el quinteto integrado por Manuel (voz), Juan (guitarra), Luis (guitarra), Carlos (bajo) y Rubén (batería) no estará solo. La banda contará sobre el escenario con el arrope y el talento de Rebeca Salgado a la flauta travesera, una colaboración exclusiva que aportará nuevos e interesantes matices a la potencia de su directo.
El repertorio de la noche estará diseñado para los seguidores más fieles, recorriendo de principio a fin su rica historia musical. Los asistentes podrán vibrar en directo con los temas de sus primeras maquetas y de todos sus trabajos de estudio, incluyendo composiciones de:
Malasömbra (primera maqueta), Hombre sin fe, Círculo Mágico, Pienso en ti, El Ocaso de los dioses, Nada que perder (su último lanzamiento)
Con tres décadas de experiencia y tras haber compartido cartel con leyendas como Barón Rojo, Los Suaves u Obús, Malasömbra promete una velada de metal tradicional y letras cuidadas en un formato tan íntimo y eléctrico como el que ofrece la Sala Mardi Gras.
Las entradas cuestan 10 euros.