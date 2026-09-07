Concierto de Exit en el Mardi Gras

Una actuación de la banda Mardi Gras

La banda EXIT Rocks! continúa una temporada más como residente en la sala Mardi Gras. Sus recreaciones de las canciones de la historia del rock son conocidas por todo el mundo y hacen que te transportes a un concierto de sus creadores. Desde el local afirman "que tras más de 17 años haya afición rockera en A Coruña que no haya disfrutado de esta gran banda, resulta increíble".

La actuación es el viernes 11, a las 23.00 horas, aunque las puertas abren media hora antes. Para reservar las entradas es necesario mandar un correo a entradasmardigras@gmail.com. El precio de la entrada es 12 euros, 10 para los socios.