Concierto de Ara Malikian en el Palacio de la Ópera

Ara Malikian presenta su gira ‘Intruso’ en el Palacio de la Ópera Cedida

Ara Malikian presenta su gira ‘Intruso’ en el Palacio de la Ópera. Un viaje muy personal en el que parte de la angustia de no encajar en ningún lugar para por fin abrazar la riqueza de su identidad multicultural y encontrar su hogar en el mundo entero a través del arte y la música. El concierto es el día 27 de septiembre a las 20.00 horas.

En el Líbano no le consideraban suficiente “libanés” porque era de origen armenio, los armenios no le consideraban suficiente “armenio” porque había nacido en Líbano, cuando se estableció en Europa no le consideraban “europeo” porque no había nacido en Europa.

Esta experiencia se reflejó también en su relación con la música. Cada nota resonaba con la nostalgia de un hogar que no existía, un lugar en el que no terminaba de encajar.

Sin embargo, esta condición de “intruso” le brindó la oportunidad de explorar y disfrutar de músicas y culturas fascinantes, ajenas a su propia tradición, aportando su propia voz, su experiencia multicultural.

Gracias a su condición de “intruso”, ha descubierto que el mundo entero es su hogar. Su casa está en su cuerpo y en su alma, un espacio infinito donde la identidad se transforma y la música se convierte en un lenguaje universal.

Las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com.