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Clásicos Mágicos| Concierto de la OSG y Teatro Avanti

Un concierto pasado de la OSG en el Palacio de la Ópera
Un concierto pasado de la OSG en el Palacio de la Ópera
Patricia G. Fraga

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) ofrecerá este viernes, 4 de septiembre a las 19horas y en el Palacio de la Ópera de A Coruña, el espectáculo interdisciplinar Clásicos Mágicos, un formato escénico diseñado en colaboración con la compañía Teatro Avanti que integra música sinfónica, ilusionismo, danza y elementos participativos.

Bajo una puesta en escena de carácter interdisciplinar, el espectáculo sitúa a los propios integrantes de la orquesta como parte activa del juego dramático y escénico, buscando un acercamiento distendido y didáctico al repertorio universal para todos los públicos.

Un recorrido sinfónico entre la tradición clásica y la música de cine

El programa seleccionado para la velada plantea un recorrido heterogéneo por algunos de los fragmentos y páginas más reconocibles de la historia de la música. En el plano del repertorio el concierto incluye piezas del Barroco y el Clasicismo como el primer movimiento de la Pequeña serenata nocturna de Mozart, el Himno a la alegría de la Novena sinfonía de Ludwig van Beethoven así como El invierno, de Las cuatro estaciones de Vivaldi.

El Romanticismo y la danza del siglo XIX estarán representados por extractos célebres como el preludio Les Toréadors de la ópera Carmen de Georges Bizet, la bacanal de Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns, piezas del ballet El cascanueces de Piotr Ilich Chaikovski, el Can-can de Jacques Offenbach y la más que popular Marcha Radetzky de Johann Strauss.

La propuesta completa su abanico de géneros incorporando la música popular galaica a través de una muiñeira, los ritmos caribeños con el Mambo de Dámaso Pérez Prado y la música cinematográfica contemporánea a través de la banda sonora de Piratas del Caribe, compuesta por Hans Zimmer.

Fecha Inicioviernes, 4 de septiembre de 2026 19:00

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Gta. de América, A Coruña, 15004 La Coruña, España

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