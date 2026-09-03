Clásicos Mágicos| Concierto de la OSG y Teatro Avanti

Un concierto pasado de la OSG en el Palacio de la Ópera Patricia G. Fraga

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) ofrecerá este viernes, 4 de septiembre a las 19horas y en el Palacio de la Ópera de A Coruña, el espectáculo interdisciplinar Clásicos Mágicos, un formato escénico diseñado en colaboración con la compañía Teatro Avanti que integra música sinfónica, ilusionismo, danza y elementos participativos.

Bajo una puesta en escena de carácter interdisciplinar, el espectáculo sitúa a los propios integrantes de la orquesta como parte activa del juego dramático y escénico, buscando un acercamiento distendido y didáctico al repertorio universal para todos los públicos.

Un recorrido sinfónico entre la tradición clásica y la música de cine

El programa seleccionado para la velada plantea un recorrido heterogéneo por algunos de los fragmentos y páginas más reconocibles de la historia de la música. En el plano del repertorio el concierto incluye piezas del Barroco y el Clasicismo como el primer movimiento de la Pequeña serenata nocturna de Mozart, el Himno a la alegría de la Novena sinfonía de Ludwig van Beethoven así como El invierno, de Las cuatro estaciones de Vivaldi.

El Romanticismo y la danza del siglo XIX estarán representados por extractos célebres como el preludio Les Toréadors de la ópera Carmen de Georges Bizet, la bacanal de Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns, piezas del ballet El cascanueces de Piotr Ilich Chaikovski, el Can-can de Jacques Offenbach y la más que popular Marcha Radetzky de Johann Strauss.

La propuesta completa su abanico de géneros incorporando la música popular galaica a través de una muiñeira, los ritmos caribeños con el Mambo de Dámaso Pérez Prado y la música cinematográfica contemporánea a través de la banda sonora de Piratas del Caribe, compuesta por Hans Zimmer.