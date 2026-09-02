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Recorda Fest | Conciertos de Juan Magán, Cali y El Dandee y 'Recorda Sessions'


Cali y El Dandee, en una imagen promocional
Cali y El Dandee, en una imagen promocional
Cedida

El Recorda Fest dará comienzo el viernes 4 con Juan Magán, Cali y El Dandee y La M.O.D.A. como platos fuertes y las 'Recorda Sessions' como novedad.

El pistoletazo de salida será a las 15.45, cuando empezará a sonar la música con el concierto de Pavlenha, al que sucederá Mafalda Cardenal (17.00).

Las 'Recorda Sessions', que comienzan a las 18.30 horas, es una de las novedades de esta edición y contarán con la presencia de Raúl, Natalia, Selena, Fran Perea, Ella Baila Sola y David Civera.

La música seguirá hasta bien entrada la madrugada con las actuaciones de Sidecars (21.00), La M.O.D.A. (22.45), Cali y El Dandee (00.40) y Juan Magán (02.15).

Fecha Inicioviernes, 4 de septiembre de 2026 15:45

LugarPuerto de A Coruña

Dirección Mlle. de la Batería, A Coruña, La Coruña, España

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