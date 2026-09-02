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Agenda

Recorda Fest | Concierto de Hombres G y Modo Perreo

El grupo Hombres G, en una imagen promocional
El grupo Hombres G, en una imagen promocional
Cedida

El Recorda Fest afronta su segunda y última jornada con una intensa agenda de conciertos con todas las miradas puestas en el concierto de Hombres G.

La jornada dará comienzo un poco más pronto y acabará incluso más tarde que el viernes. A las 15.30 actuará Hydn, dando el pistoletazo de salida a más de doce horas de música que seguirán Hey Kid (16.30), Inazio (17.30), Marlon (18.50), Taburete (20.30), Hombres G (22.20), Álvaro de Luna (00.35), Modo Perreo (02.00) y Galician Army (03.10).

Además de Hombres G como cabeza de cartel, una de las novedades del sábado será el Modo Perreo, que se incorpora al festival por primera vez tras su paso por Marbella y que contará con un espectáculo con una decena de bailarinas y Dj residentes de la marca.

Fecha Iniciosábado, 5 de septiembre de 2026 15:00

LugarPuerto de A Coruña

Dirección Mlle. de la Batería, A Coruña, La Coruña, España

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