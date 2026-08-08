Lembranza rock 2026 

Presentación del Lembranza Rock Archivo El Ideal Galllego

Como parte del programa de las Fiestas de María Pita y las Fiestas de la Gaiteira, se celebra la segunda edición del Lembraza Rock, que amplía su oferta a dos días, viernes 14 y sábado 15 de agosto.

Grande Amore, Ortiga y Loita Amada serán las cabezas de cartel del festival que también presenta a Océano Eskizo, un referente de la escena coruñesa.

El festival que se desarrollará en el Parque Europa, comienza el viernes a las 20.30 horas con el pregón del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, además del concierto de Zavala. A las 22.00 horas será el turno de Loita Amada y cerrará Grande Amore a las 23.30.

El segundo día comienza con Boogies a las 21.00 horas, seguido de Océano Eskizo, Ortiga y para el cierre, a las 00.30 horas, Rapariga Dj.