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Fiestas de María Pita | 'As Times Goes By'. Homenaje a Sinatra de Borja Quiza
Este concierto hace un repaso por las melodías populares americanas del siglo XX, que acabaron convirtiéndose en estándares de jazz. Canciones popularizadas principalmente por Frank Sinatra, pero también por otros cantantes como Billie Holliday, Lena Horne, Bing Crosby, Ella Fitzgerald, entre otros. Estas canciones pertenecen a compositores tan importantes como a Cole Porter, Gershwin, Van Heusen, R. Rodgers, etc.
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