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Agenda

Fiestas de María Pita | 'As Times Goes By'. Homenaje a Sinatra de Borja Quiza

Este concierto hace un repaso por las melodías populares americanas del siglo XX, que acabaron convirtiéndose en estándares de jazz. Canciones popularizadas principalmente por Frank Sinatra, pero también por otros cantantes como Billie Holliday, Lena Horne, Bing Crosby, Ella Fitzgerald, entre otros. Estas canciones pertenecen a compositores tan importantes como a Cole Porter, Gershwin, Van Heusen, R. Rodgers, etc.

ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

Fiestas de María Pita, programa completo día a día

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Fecha Iniciodomingo, 9 de agosto de 2026 21:00

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, A Coruña, España

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