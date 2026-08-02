Dorian, en una imagen promocional

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas

Certamen de Habaneras

Teatro Colón

19.30 | Presentación

19.35 | Ludus tonalis

19.55 | Sporting Club Casino

20.15 | Grupo Entrelas

20.35 | Coral Polifónica El Eco

Festival Noroeste Estrella Galicia

Jardines de Méndez Núñez

Noroestiño (actuaciones para el público familiar)

Azcárraga

13.00 | Law

19.00 | David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño

22.00 | Pamela Rodríguez y Fantastic Negrito

Plaza de España

14.00 | Colorado

20.00 | Greasy Belly

23.00 | Agoraphobia

01.00 | Frankie and the Witch Fingers

Santa Margarita

19.00 | Freestyle People ft. Gallos del Norte

20.30 | Orquesta Invisible

22.00 | Catuxa Salom

23.30 | Bongeziwe Mabandla

Castillo de San Antón

21.00 | Anna Andreu

Plaza de María Pita

20.00 | Ángel Stanich

22.00 | Dorian

00.00 | Familia Caamagno y Orquestra do Quince

Fiestas de María Pita, programa completo día a día Más información