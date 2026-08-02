Agenda
Fiestas de María Pita | Ángel Stanich y Dorian en el Noroeste
Feria del Libro
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas
Certamen de Habaneras
Teatro Colón
19.30 | Presentación
19.35 | Ludus tonalis
19.55 | Sporting Club Casino
20.15 | Grupo Entrelas
20.35 | Coral Polifónica El Eco
Festival Noroeste Estrella Galicia
- Jardines de Méndez Núñez
Noroestiño (actuaciones para el público familiar)
- Azcárraga
13.00 | Law
19.00 | David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño
22.00 | Pamela Rodríguez y Fantastic Negrito
- Plaza de España
14.00 | Colorado
20.00 | Greasy Belly
23.00 | Agoraphobia
01.00 | Frankie and the Witch Fingers
- Santa Margarita
19.00 | Freestyle People ft. Gallos del Norte
20.30 | Orquesta Invisible
22.00 | Catuxa Salom
23.30 | Bongeziwe Mabandla
- Castillo de San Antón
21.00 | Anna Andreu
- Plaza de María Pita
20.00 | Ángel Stanich
22.00 | Dorian
00.00 | Familia Caamagno y Orquestra do Quince