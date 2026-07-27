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Agenda

Concierto | Romeo Santos y Prince Royce 

Prince Royce y Romeo Santos
Prince Royce y Romeo Santos
Cedida

Este jueves 30 de julio, en el muelle de Batería, a las 22.00 horas, llegan Romeo Santos & Prince Royce con una noche única de bachata. Dos referentes mundiales comparten escenario en un concierto cargado de ritmo, emoción y grandes éxitos, como parte del tour 'Mejor tarde que nunca'.

El concierto que estará lleno de los grandes éxitos de los reyes de la bachata, también presentará las canciones incluidas en su primer álbum en conjunto que da nombre a la gira 'Better late than never', entre ellas algunos de los mayores éxitos de sus respectivas carreras.

Cartel Romeo Santos y Prince Royce
Cartel Romeo Santos y Prince Royce
Cedida

Fecha Iniciojueves, 30 de julio de 2026 22:00

LugarMuelle de Batería

Dirección Mlle. de la Batería, La Coruña, España

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