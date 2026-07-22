Público en la última edición del Morriña Fest Quintana

Este viernes 24 comienza el Morriña Fest, en el Puerto, que se extenderá por tres jornadas hasta el 26 de julio, convirtiendo a la ciudad en el epicentro de la música en directo con un cartel que reúne a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional e internacional.

Viernes 24

El cartel de conciertos para esta noche estará encabezado por Manuel Turizo, una de las grandes estrellas globales de la música latina, que actuará a las 00.50 en el escenario Estrella Galicia. Juanes aportará al festival la fuerza de una trayectoria legendaria que ha marcado a varias generaciones con su fusión de rock y sonidos latinos. Luck Ra, fenómeno argentino del momento, traerá su explosiva mezcla de cuarteto y música urbana convertida ya en un fenómeno viral.

Otros artistas que estarán en el Puerto de A Coruña son: Belén Aguilera, lemot, Javi Chapela, Marlena, Jhon Pollón y Henry Méndez.

Cartel de los conciertos del Morrilña Fest 2026 Cedida

Sábado 25

El sábado será el turno de Mike Towers, uno de los artistas más influyentes de la música urbana internacional. Young Miko, una de las voces más innovadoras y rompedoras de la escena urbana actual y Hard GZ con su potente directo y las letras que lo han convertido en una de las figuras más respetadas del rap nacional.

A ellos se suman: Lewis Potter, 9Louro, Junior H., D. Valentino y MVRK. Desde las 19.00 y hasta las 03.00 horas.

Cartel de los conciertos del Morrilña Fest 2026 Cedida

Domingo 26

El domingo 26 será el turno de Brunch! Electronik, que aterriza por primera vez en A Coruña dentro del Morriña Festival con una jornada dedicada a la música electrónica. Paul Kalkbrenner, icono mundial del techno melódico, ofrecerá uno de los directos más esperados de la edición. Maceo Plex llevará al festival su sofisticada visión de la electrónica, reconocida en los principales clubes y festivales del mundo.

Karras Martínez y Deer Jade conquistarán al público con sus sonidos orgánicos y electrónicos para el cierre del festival.

Cartel de los conciertos del Morrilña Fest 2026 Cedida