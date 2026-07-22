Concierto solidario de Luis Fercán

Luis Fercán EC

El cantautor Luis Fercán protagonizará un concierto solidario en formato acústico el próximo sábado 6 de septiembre, a las 18:00 horas, en los jardines del Pazo das Torres, en Santa Cruz, Oleiros. La iniciativa está impulsada por Reporteros Sin Fronteras España dentro del ciclo de conciertos solidarios ImPRESScindibles.

El objetivo del evento es recaudar fondos para la adquisición de chalecos y cascos antibalas destinados a periodistas que desarrollan su labor en zonas de conflicto, contribuyendo así a mejorar su seguridad mientras informan desde escenarios de alto riesgo.

Las entradas ya están a la venta a través de Woutick, con un precio de 20 euros para la entrada general y 35 euros para las primeras filas.