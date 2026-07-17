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Concierto de Aitana 

28 julio 2024A Coruña.- Los coruñeses vibraron ayer en la última jornada del Morriña Fest, que no se vio afectado por la cancelación del concierto de Íñigo Quintero y ofreció un espectáculo musical a la altura. Artistas como Aitana, Yandel, Lola Índigo o el grupo Lala Love You pusieron así el broche de oro a un evento que entre sus dos jornadas llevó al muelle de Batería a más de 40.000 personas
Aitana, en el Morriña Fest de 2024 
Archivo El Ideal Gallego 

Este miércoles 22 de julio, a las 20.00 horas, en el Coliseum de A Coruña, Aitana ofrecerá un concierto en el marco de su gira 'Cuarto azul'. 

El Cuarto Azul  World Tour ha llevado a la exparticipante de Operación Triunfo por Latinoamérica y Europa desde el pasado mes de mayo, en su primera gira mundial, y la quinta de su carrera. 

En total serán 42 conciertos que finalizarán el próximo año en la ciudad de París, bajo el título de su cuarto álbum 'Cuarto Azul' pero con todos sus grandes éxitos como 'Mon Amour', 'Vas a quedarte' o 'Teléfono'. 

Fecha Iniciomiércoles, 22 de julio de 2026 20:00

LugarColiseum

Dirección Rúa Francisco Pérez Carballo, 2, 15008 A Coruña, España

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