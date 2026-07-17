Concierto de Aitana 

Aitana, en el Morriña Fest de 2024 Archivo El Ideal Gallego

Este miércoles 22 de julio, a las 20.00 horas, en el Coliseum de A Coruña, Aitana ofrecerá un concierto en el marco de su gira 'Cuarto azul'.

El Cuarto Azul World Tour ha llevado a la exparticipante de Operación Triunfo por Latinoamérica y Europa desde el pasado mes de mayo, en su primera gira mundial, y la quinta de su carrera.

En total serán 42 conciertos que finalizarán el próximo año en la ciudad de París, bajo el título de su cuarto álbum 'Cuarto Azul' pero con todos sus grandes éxitos como 'Mon Amour', 'Vas a quedarte' o 'Teléfono'.