Última Rock Jam de la temporada 25/26

Un concierto en la sala Mardi Gras Cedida

El jueves 23 de julio, en la sala Mardi Gras se celebra la última Rock Jam de la temporada 2025-2026. Las puertas de la sala de Monte Alto se abrirán a las 20.30 y la fiesta comenzará a las 21.00 con la banda base en la que están Carlos Moreno, César de Super F y Fran Velo, el Jran Fran como lo conoce la afición de los Heredeiros da Crus.

Las Rock Jam se están convirtiendo en un punto de encuentro para músicos de todas las edades y bagajes con más de 40 artistas inscritos en cada edición.

Las entradas cuestan cinco euros, cuatro para los socios de la República y pueden reservarse escribiendo a entradasmardigras@gmail.com.