'Merendola desconcertante', concierto del cuarteto deBiselas

Una imagen del interior del Ágora Pedro Puig

Este sábado 18 de julio, a las 19.30 horas, en el auditorio del centro sociocultural Ágora, se presentará 'Merendola desconcertante', un concierto del cuarteto deBiselas, un proyecto multidisciplinar que fusiona música, literatura e imágenes. La entrada es gratuita, hasta completar el aforo.

El cuarteto deBiselas nace en primavera de 2016, cuando sus cuatro componentes están en vías de finalizar sus estudios en el aula de flauta del Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Se trata de un proyecto que quiere dar a conocer la flauta traversa a través de su sonoridad en ensemble. Además hace falta destacar que deBiselas es un colectivo multidisciplinar. En él se fusionan el sentido auditivo y el visual en un formato dinámico en el que el público puede establecer correspondencias entre lo sonoro y la plástica.

En esta 'Merendola desconcertante' el cuarteto ofrece varias piezas musicales, algunas de ellas compuestas originariamente para flautas traversas y otras llegadas mediante arreglos. Autorías de Franco Casarini, Raimond Guiot, Rosendo Mato Hermida, Carlos Gardel o Satoshi Yagisawa, entre otras, nutren un variado repertorio que hará las delicias de los oídos más exigentes.

Los textos literarios son antologías de históricos autores, como Castelao y plumas actuales como la de Esther Carrodeguas, Fran Gómez y Mª Xosé Silvar. Estos textos llegan al público bien en la voz de las propias integrantes del cuarteto, bien mediante voces en off, previamente grabadas por actrices del Teatro Airiños de Asados (Rianxo).

Cada una de las flautistas de este cuarteto está formada en sendos campos relacionados con la cultura y, en este caso, Carlota Salgado Leal es la creadora de los contenidos gráficos originales para esta 'Merendola desconcertante'. Las otras integrantes del cuarteto son: Sabela Vago, Bea Rodríguez y Valeria González.

Este concierto del Festival Pétalos de Igualdad. Flor de vida, como todas las actividades de 'Agra en el Ágora' son de acceso libre y gratuito; el programa está financiado por el Ayuntamiento de A Coruña y diseñado en colaboración con la Asociación vecinal Agra.