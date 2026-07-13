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Agenda

Concierto de Alejandro Sanz 

Alejandro Sanz coliseum 2015 @ pedro puig
Alejandro Sanz, en un concierto en el Coliseum
Archivo El Ideal Gallego 

El sábado 18 de julio, a las 22.00 horas, en el Muelle de Batería, Alejandro Sanz ofrecerá un concierto como parte de su gira '¿Y ahora qué?', en el marco del Coruña Sounds y con el apoyo de Concertos do Xacobeo

La gira que ya recorrió a Latinoamérica y Estados Unidos, llegó a España el pasado mes de junio. El setlist de la gira reúne más de 20 canciones, combinando temas recientes de su último álbum como 'El vino de tu boca' junto con clásicos de su carrera, como 'Amiga mía', 'Corazón partío' o 'Y, ¿Si fuera ella?'.

Fecha Iniciosábado, 18 de julio de 2026 22:00

LugarMuelle de Batería

Dirección Muelle Centenario, 1, La Coruña, España

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