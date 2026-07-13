Alejandro Sanz, en un concierto en el Coliseum Archivo El Ideal Gallego

El sábado 18 de julio, a las 22.00 horas, en el Muelle de Batería, Alejandro Sanz ofrecerá un concierto como parte de su gira '¿Y ahora qué?', en el marco del Coruña Sounds y con el apoyo de Concertos do Xacobeo.

La gira que ya recorrió a Latinoamérica y Estados Unidos, llegó a España el pasado mes de junio. El setlist de la gira reúne más de 20 canciones, combinando temas recientes de su último álbum como 'El vino de tu boca' junto con clásicos de su carrera, como 'Amiga mía', 'Corazón partío' o 'Y, ¿Si fuera ella?'.