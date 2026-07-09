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Agenda

Festival +QJazz

Una foto de la presentación de +QJazz el pasado mes de mayo
Una foto de la presentación de +QJazz el pasado mes de mayo
Cedida

Desde el domingo 12 y hasta el domingo 19 de julio se estará realizando la XII edición del Festival internacional +QJazz, en diferentes espacios emblemáticos de la ciudad y con un cartel que reúne grandes referentes del jazz, blues, funk y de las músicas de raíz, combinando nombres internacionales consagrados con propuestas emergentes gallegas y estatales. 

El festival se abrirá el 12 de julio en la plaza de Azcárraga, con Big Daddy Wilson Quartet, en un concierto inaugural de entrada libre. El reconocido cantante y compositor estadounidense ofrecerá un directo lleno de soul, blues y raíces afroamericanas, basado en su último trabajo discográfico.

El martes 14, llega uno de los grandes platos de esta edición al teatro Colón, con la actuación de Victor Wooten & The Wooten Brothers. Un espectáculo de alto voltaje musical liderado por uno de los bajistas más influyentes de la historia contemporánea, ganador de cinco premios Grammy.

Toninho Horta & Jorge Pardo actuarán el miércoles 15 en Garufa Club, combinando música brasileña, flamenco y jazz. El día jueves 16, es el turno de Camille Thurman & The Darrell Green Quartet en el Colón, con un proyecto que representa el futuro del jazz contemporáneo a nivel mundial.

El viernes 17, Jazz Filloa acogerá el concierto de Patricio Carpossi Quartet, uno de los guitarristas más reconocidos de la escena jazzística argentina e internacional. El sábado 18, Garufa Club será escenario de SEADA Quartet, formación gallega integrada por alguno de los músicos nuevos más prometedores de la escena actual. Y para cerrar, el domingo 19 en la Sala Mardi Gras, Beater Jazz Collective, grupo gallego formado por músicos con una amplia trayectoria en clubs y festivales de toda Europa.

Los horarios y el precio de las entradas dependen del lugar de la presentación.  

Fecha Iniciodomingo, 12 de julio de 2026 21:00

Fecha Findomingo, 19 de julio de 2026 21:00

LugarPlaza Azcárraga

Dirección Praza Xeneral Azcárraga, A Coruña, 15001 A Coruña, España

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