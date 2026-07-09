Asociación Lírica Encantados Cedida

Este viernes 10 de julio, en la sede de Afundación, a las 19.30, la Asociación Lírica Encantados ofrecerá un concierto de zarzuela a beneficio de la Cocina Económica de A Coruña.

La “Asociación Lírica Encantados” surge en A Coruña en el año 2005 como asociación cultural sin ánimo de lucro, con el fin de dar a conocer y divulgar el canto lírico, de manera que sea un elemento cercano en la vida cotidiana de todos los públicos, desde los más pequeños hasta aquellos de edad más avanzada.

Con motivo del 140 aniversario de la Cocina Económica, el repertorio propuesto para este concierto tomará un giro de 180° con respecto a otros recitales ofrecidos por la Asociación, y es que la zarzuela será el eje principal a modo de puesta en valor de la música lírica de España.

Bajo la dirección de Diana Somkhieva y acompañados por la pianista Meri Somkhieva, los cantantes de la Asociación darán vida a dúos, tercetos y romanzas de compositores tales como Francisco Asenjo Barbieri, Ruperto Chapí o Pablo Sorozábal, entre otros, haciendo de este concierto un evento único, ameno y culturalmente enriquecedor.