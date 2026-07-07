Concierto de Moni Montes en Solportiño

Una pasada edición de Solportiño Archivo El Ideal Gallego

El martes 11, justo el día previo al eclipse, Solportiño regresa con la actuación de Moni Montes, convirtiendo a La Tita Rivera O Portiño de nuevo en uno de los escenarios más especiales de la ciudad con una nueva edición del ciclo de conciertos que combina música en directo y puestas de sol.

Los conciertos, de acceso gratuito, se celebrarán a las 19.30 horas, un horario pensado para disfrutar de un tardeo tranquilo, con buen ambiente y espectaculares vistas al océano Atlántico.

Durante los días de concierto no se admitirán reservas, por lo que se recomienda acudir con antelación.

La terraza de La Tita Rivera O Portiño, situada en el Lugar Puerto de San Pedro, 2, ofrece un enclave privilegiado para contemplar la puesta de sol, convirtiéndose en el escenario natural perfecto para estas actuaciones al aire libre.